"الغزواني" شاب سعودي يدعم الأطفال بـ 131 عملية جراحية خلال 360 يومًا

★ ★ ★ ★ ★

جامعة جازان تعلن عن فخرها به كأحد أفضل الأطباء المتميزين للعام 2020 بمستشفى الملك فهد

أعلنت جامعة جازان عبر حسابها على تويتر عن اعتزازها وفخرها بجهود طلبتها ومنسوبيها، حيث عبرت عن فخرها بالأستاذ المساعد بقسم الجراحة بكلية الطب، الدكتور سلمان بن مفرح الغزواني، ومؤسس برنامج جراحة أورام الأطفال بمنطقة جازان، والذي اختارته وزارة الصحة كأحد أفضل الأطباء المتميزين للعام 2020 بمستشفى الملك فهد بجازان.

وأوضح عميد كلية الطب بالجامعة، الدكتور أنور مكين، أن جامعة جازان ممثلة بكلية الطب تعبر عن اعتزازها بما يحققه منسوبوها من منجزات في المجال الطبي والرعاية الصحية، كما ثمّن دعم رئيس الجامعة، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وتوجيهاته المستمرة ببذل أقصى الجهد لخدمة المنطقة والوطن عمومًا.

وأوضح "مكين" أن الكلية تفخر بالشراكة المتميزة والفاعلة مع القطاع الصحي بالمنطقة، مضيفًا أن ما يقدمه أساتذة الكلية من دعم للقطاع الصحي يدعو للفخر والاعتزاز بهذه المنجزات التي تشكل إضافة نوعية في العديد من المجالات التدريبية والتعليمية والبحثية والطبية، في المنشآت التابعة لوزارة الصحة.

يذكر أن الدكتور سلمان الغزواني حاصل على البورد الفرنسي في الجراحة العامة، والزمالة الفرنسية في تخصص جراحة الأطفال وحديثي الولادة، ومتخصص في الجراحة الدقيقة بالمناظير والروبوت، وحقق العديد من المنجزات من أبرزها دعم الأطفال بـ131 عملية جراحية خلال 360 يومًا، حيث أجرى أول عملية استئصال ورم "أرومي" لطفلة بمنطقة جازان، كما أجرى أكثر من 52 عملية قسطرة وريدية قلبية للأطفال للعلاج الكيماوي وقسطرة بريتونية للغسيل الكلوي بالمنظار، كما أجرى استئصالًا لأكثر من تسعة أورام صلبة للأطفال بشكل كامل، وأجرى العديد من العمليات المعقدة لعلاج وإصلاح العيوب الخلقية النادرة للأطفال الخدج بمنطقة جازان، وقام بأكثر من 70 عملية مناظير وخزع تشخيصية للأورام.