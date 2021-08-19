أخبار عاجلة

قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً -
stc تمكن المستخدمين من الاستفادة من شبكتها الواسعة بالتعاون "التجوال المحلي" -
"تعليم بيشة" توضح أسباب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس -
"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير -
"المرور": إعادة مبلغ سداد المخالفات حال قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية -
السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات -
وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال تطوير مسرح قصر الثقافة استعدادًا لافتتاحه -
أمن مطار الغردقة بضبط راكبين أجنبيين قبل سفرهما بأعيرة نارية فارغة -
منتدى المستقبل يناقش مكان مشبوه للشاعر محمد الكفراوي -
طلب إحاطة لوزير التموين عن مخاطر المياه المعدنية «المغشوشة»: تحتوي على الصوديوم الضار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير العدل يوجّه بإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي

Print
للاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والمحلية

وزير العدل يوجّه بإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي

وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين تجربة المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن وحدة الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والمحلية في هذا المجال، ودعم الفرق العاملة ورفع كفاءتها، إضافة إلى الإشراف على الأعمال المتعلقة بتطوير خدمات الوزارة، التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال بناء إطار حوكمة للأعمال التطويرية والتشغيلية، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والالتزام بالمعايير والضوابط ذات العلاقة.

وأضافت أن إنشاء الوحدة سينعكس على إستراتيجيتها في تقنية المعلومات، مما سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية، وتطوير التعاملات الإلكترونية.

وأكّدت المضي قدمًا في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، للتيسير على المستفيدين، واختصار الوقت والجهد عليهم، ورفع سقف الأداء والإنجاز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
stc تمكن المستخدمين من الاستفادة من شبكتها الواسعة بالتعاون "التجوال المحلي"

stc تمكن المستخدمين من الاستفادة من شبكتها الواسعة بالتعاون "التجوال المحلي"

"تعليم بيشة" توضح أسباب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس

"تعليم بيشة" توضح أسباب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس

"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير

"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير

"المرور": إعادة مبلغ سداد المخالفات حال قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية

"المرور": إعادة مبلغ سداد المخالفات حال قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية