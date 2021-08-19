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فرنسا تدرج الجزائر والمغرب في قائمة "كورونا" للبلدان عالية المخاطر

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فرنسا تدرج الجزائر والمغرب في قائمة "كورونا" للبلدان عالية المخاطر فرنسا تدرج الجزائر والمغرب في قائمة "كورونا" للبلدان عالية المخاطر
الوافدون منهما سيخضعون لإجراءات صارمة

فرنسا تدرج الجزائر والمغرب في قائمة

أدرجت فرنسا اليوم (الخميس) كلاً من المغرب والجزائر في قائمة البلدان، التي تصنفها عالية المخاطر فيما يتعلق بجائحة "كوفيد-19"، فيما تواجه البلاد موجة رابعة من الإصابات.

وذكرت سلطات الصحة الفرنسية، أن الإجراء الجديد، الذي يبدأ سريانه السبت المقبل، يعني أن الوافدين من البلدين سيتعين عليهم الخضوع لإجراءات بروتوكول صارمة قد تشمل عزلاً ذاتيًا، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن عدد المرضى المصابين بـ"كوفيد-19"، في وحدات الرعاية المركزة ارتفع أمس ليتجاوز 2000، وذلك لأول مرة منذ 14 يونيو (حزيران) الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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