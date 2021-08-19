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أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون بيناير من العام المقبل، عن وقوع المنتخب المصري في مجموعة متوازنة تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

المنتخب المصري سبق وأن واجه المنتخب السوداني خلال 5 مناسبات سابقة عبر تاريخ مشاركاتهما في كأس أمم أفريقيا.

وما من مرة تقابل خلالها المنتخب المصري و نظيره السوداني في أمم أفريقيا، إلا ونجح الفراعنة من الظفر بإحدى الميداليات الثلاثة.

أول مواجهة جمعت المنتخبين في أمم أفريقيا كانت في النسخة الأولى عام 1957 وحقق منتخب مصر اللقب بعد الفوز على اثيوبيا في المباراة النهائية، بعدما تخطى عقبة السودان في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.

تتجدد المواجهة في نسخة 1959 وينجح منتخبنا المصري في الفوز على السودان مجددًا في المباراة الختامية للنسخة التي أقيمت بنظام دوري من دور واحد ويحصد الفراعنة الذهب من جديد.

السيناريو يتكرر وتفتح مواجهة السودان الطريق أمام منتخب مصر لحصد أحد المراكز الثلاثة الأولى، فحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 مواجهة المنتخبين وحقق الفراعنة المركز الثالث في نسخة 1963 بغانا.

ورغم خسارة مصر أمام السودان بملعبه بهدفين مقابل هدف في نسخة 1970 إلا أن الفراعنة كانوا على موعد مع المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي 2008 بالأراضي الغانية يتجدد اللقاء بين أبناء النيل مصر والسودان بمرحلة المجموعات بكأس أمم أفريقيا وينجح المنتخب المصري في الفوز بثلاثية نظيفة، ويتمكن في النهاية من عناق الأميرة السمراء بعد نهائي تاريخي أمام الكاميرون.