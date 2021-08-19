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ترتيب الدوري المصري .. يتصدر و الأهلي يتحين الفرصة للعودة

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ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يتصدر و الأهلي يتحين الفرصة للعودة ترتيب الدوري المصري .. يتصدر و الأهلي يتحين الفرصة للعودة

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واصل نادي الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة 31 بمواجهات أمس الأربعاء والتي شهدت إثارة كبيرة وأهداف مثيرة.

ونجح الانتاج الحربي في التفوق على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما تفوق البنك الأهلي على المقاصة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في لقاء شهد تسجيل كريم بامبو 4 أهداف (سوبر هاتريك).

وأصبح ترتيب الدوري المصري كالتالي:
1- 73 نقطة

2- الأهلي 69 نقطة

3- المصري 49 نقطة

4- سموحة 47 نقط

5- بيراميدز 46 نقطة

6- الاتحاد السكندري 43 نقطة

7- إنبي 42 نقطة

8- طلائع الجيش 39 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 38 نقطة

10- مصر للمقاصة 37 نقطة

11- الجونة 37 نقطة

12- الإسماعيلي 37 نقطة

13- المقاولون العرب 35 نقطة

14- غزل المحلة 34 نقطة

15- البنك الأهلي 32 نقطة

16-أسوان 27 نقطة

17- الإنتاج الحربي 26 نقطة

18- وادي دجلة 25 نقطة

المصرى اليوم

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