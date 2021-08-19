أخبار عاجلة

قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً -
stc تمكن المستخدمين من الاستفادة من شبكتها الواسعة بالتعاون "التجوال المحلي" -
"تعليم بيشة" توضح أسباب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس -
"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير -
"المرور": إعادة مبلغ سداد المخالفات حال قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية -
السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات -
وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال تطوير مسرح قصر الثقافة استعدادًا لافتتاحه -
أمن مطار الغردقة بضبط راكبين أجنبيين قبل سفرهما بأعيرة نارية فارغة -
منتدى المستقبل يناقش مكان مشبوه للشاعر محمد الكفراوي -
طلب إحاطة لوزير التموين عن مخاطر المياه المعدنية «المغشوشة»: تحتوي على الصوديوم الضار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يتلقي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق

Print
السيسي يتلقي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق يتلقي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح اليوم اتصالاً هاتفياً من السيد مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.

وقد أكد رئيس الوزراء العراقي على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع ، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه؛ أكد الرئيس دعم مصر لكل جهد من شأنه أن يعزز من أمن واستقرار العراق، وجهود السيد مصطفى الكاظمي لتقوية دور مؤسسات الدولة العراقية وصون سيادة وعروبة العراق، مشدداً سيادته على أن مصر ستواصل العمل على تعزيز أطر التعاون مع الجانب العراقي الشقيق في مختلف المجالات، سواء على المستوي الثنائي أو في اطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً

قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً

السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات

السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات

ندوة تثقيفية بعنوان «أمن المعلومات» بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

ندوة تثقيفية بعنوان «أمن المعلومات» بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يُنهي بطولة العالم في المركز الرابع

منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يُنهي بطولة العالم في المركز الرابع