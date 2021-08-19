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مسحة طبية لفريق يد الأهلي قبل السفر للمغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا

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مسحة طبية لفريق يد الأهلي قبل السفر للمغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا مسحة طبية لفريق يد الأهلي قبل السفر للمغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا

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خضع الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي لمسحة طبية اليوم الخميس في إطار الاستعداد للسفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.
وخضع الجهاز الفني ولاعبو فريق«رجال يد الأهلي» لمسحة طبية بمقر النادي بالجزيرة اليوم، للاطمئنان علي الجميع قبل السفر الي المغرب خلال الساعات المقبلة.


وكان فريق «رجال يد الأهلي» قد خاض معسكر إعداد مغلقا في الإسكندرية تخلله عددا من المباريات الودية في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمنافسة على اللقب.
و اسفرت قرعة بطولة افريقيا للاندية ابطال الكؤوس التي اجريت بالمغرب عن تواجد فريق «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى ، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري.


وضمت المجموعة الثانية أندية : وداد سمارة المغربي وانتر كلوب الانجولي وجي اس كي الكونغولي واسفا السنغالي.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم ٢٤ أغسطس الجاري فى مدينة مكناس المغربية.

المصرى اليوم

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