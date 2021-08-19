مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم 3 سيارات بقنا

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لقي شاب مصرعه وأصيب زوجين وطفلتيهما، الخميس، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي مع أخرى نصف نقل، بقرية الترامسة بمركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع تصادم سيارتين ملاكي مع أخرى نصف نقل بقرية الترامسة، وأسفر عن مصرع عبدالحميد نجيب عبدالحميد، 26 عامًا، وإصابة حمدون عبادي حسن، 55 عامًا، وزوجته أحلام حسن محمد، 40 عامًا، وطفلتيهما ريتاج، 13 عامًا، وروفيدا، 11 عامًا جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.