لاستغلالها.. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من قطع الأراضي ببنها (صور)

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تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الخميس، عددًا من المواقع وقطع الأراضي الفضاء بمدينة بنها، في إطار خطة المحافظة لاستغلالها لإقامة مشروعات ذات نفع عام للمواطنين أو مشروعات صغيرة للشباب، وذلك بهدف الحفاظ على أصول الدولة والقضاء على المظاهر العشوائية التي تنتج عن إهمال تلك الأماكن.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد الرياح التوفيقي عند منطقة المنشية، موجها بسرعة تقنين أوضاع الشباب الذين قامو بإنشاء أكشاك حضارية على الرياح التوفيقي بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الري، مشيرا أن المحافظة تسعى دائما لمساندة الشباب والوقوف بجانبهم وخلق فرص عمل طالما في إطار قانوني.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد منطقة أسفل كوبري 15 مايو بالمنشية، موجها رئيس مدينة بنها باستغلال أسفل الكوبري وإقامة محلات وأكشاك حضارية ومنظمة للشباب، وعمل تصميم هندسي للمنطقة، بحيث يتم إنشاء تلك المحلات بشكل لايعيق الحركة المرورية.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد قطعة أرض على مساحه 3000 متر مربع خلف مجمع المحاكم بالمنشية، مكلفا باستغلالها في إقامة مشروعات للنفع العام للمواطنين.

رافق المحافظ في الجولة اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على أبوعقيل السكرتير العام المساعد، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها.

محافظ القليوبية يتفقد عدد من قطع الأراضي بمدينة

محافظ القليوبية يتفقد عدد من قطع الأراضي بمدينة

محافظ القليوبية يتفقد عدد من قطع الأراضي بمدينة

محافظ القليوبية يتفقد عدد من قطع الأراضي بمدينة

محافظ القليوبية يتفقد عدد من قطع الأراضي بمدينة