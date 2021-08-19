وفيات كورونا تتجاوز الـ 4.3 مليون حول العالم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 209 ملايين إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.3 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 209.239.022 وإجمالي الوفيات 4.392.212.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 624249 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.154.903.

وجاء في المرتبة الثانية، البرازيل من حيث عدد الوفيات بـ 571662 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.457.897، تلتها الهند بإجمالي وفيات 432519، وإجمالي إصابات 32.258.857.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 250469 وإجمالي إصابات 3.152.205، وفي الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197539، وإجمالي إصابات 2.135.827.

وبلغ عدد الوفيات في روسيا 169948، وإجمالي إصابات 6.572.246، والتي حلت في المرتبة السادسة عالميًا، وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 131577، وإجمالي إصابات 6.385.982.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128579 وإجمالي إصابات 4.456.765، وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 123781، وإجمالي إصابات 4.877.323، تلتها في المرتبة العاشرة إندونيسيا بإجمالي وفيات 121141، وإجمالي إصابات 3.908.247.