أخبار عاجلة

stc تمكن المستخدمين من الاستفادة من شبكتها الواسعة بالتعاون "التجوال المحلي" -
"تعليم بيشة" توضح أسباب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس -
"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير -
"المرور": إعادة مبلغ سداد المخالفات حال قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية -
السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات -
وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال تطوير مسرح قصر الثقافة استعدادًا لافتتاحه -
أمن مطار الغردقة بضبط راكبين أجنبيين قبل سفرهما بأعيرة نارية فارغة -
منتدى المستقبل يناقش مكان مشبوه للشاعر محمد الكفراوي -
طلب إحاطة لوزير التموين عن مخاطر المياه المعدنية «المغشوشة»: تحتوي على الصوديوم الضار -
وزير الآثار والسياحة يتابع أعمال إعادة تطوير معبد إسنا جنوب الأقصر  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فاركو ينهي إتفاقه مع صفقة سوبر

Print
فاركو ينهي إتفاقه مع صفقة سوبر فاركو ينهي إتفاقه مع صفقة سوبر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن


نجح مسؤولو نادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في التوصل لاتفاق مع مصطفى البدري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، بشأن انضمامه للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وعلمت "المصري اليوم" أن جون إدوارد، المشرف العام على الكرة بنادي فاركو، عقد جلسة مع مصطفى البدري، في الأيام الماضية، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل المالية الخاصة بانضمامه للفريق في الموسم المقبل،

ويسعى مسؤولو نادي فاركو، لحسم صفقة مصطفى البدري، مع إدارة الإنتاج الحربي، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما تمسك مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق بضم اللاعب بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع فريق هذا الموسم.

ونجح اللاعب صاحب الـ23 عامًا في لفت الأنظار له هذا الموسم، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع فريق الإنتاج، حيث أحرز 10 أهداف وصنع هدفين، في 24 مباراة لعبها مع الفريق، وهو ما جعل العديد من الأندية تسعى للتعاقد معه على رأسها سموحة والمصري البورسعيدي وطلائع الجيش.

وكان فاركو، أعلن في الساعات الماضية عن أولى صفقاته الصيفية بتعاقده مع الجزائري رزقي حمرون، لاعب شبيبة القبائل الجزائري لمدة 4 سنوات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات

السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات

وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال تطوير مسرح قصر الثقافة استعدادًا لافتتاحه

وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال تطوير مسرح قصر الثقافة استعدادًا لافتتاحه

أمن مطار الغردقة بضبط راكبين أجنبيين قبل سفرهما بأعيرة نارية فارغة

أمن مطار الغردقة بضبط راكبين أجنبيين قبل سفرهما بأعيرة نارية فارغة

منتدى المستقبل يناقش مكان مشبوه للشاعر محمد الكفراوي

منتدى المستقبل يناقش مكان مشبوه للشاعر محمد الكفراوي