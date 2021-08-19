فاركو ينهي إتفاقه مع صفقة سوبر

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نجح مسؤولو نادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في التوصل لاتفاق مع مصطفى البدري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، بشأن انضمامه للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وعلمت "المصري اليوم" أن جون إدوارد، المشرف العام على الكرة بنادي فاركو، عقد جلسة مع مصطفى البدري، في الأيام الماضية، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل المالية الخاصة بانضمامه للفريق في الموسم المقبل،

ويسعى مسؤولو نادي فاركو، لحسم صفقة مصطفى البدري، مع إدارة الإنتاج الحربي، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما تمسك مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق بضم اللاعب بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع فريق هذا الموسم.

ونجح اللاعب صاحب الـ23 عامًا في لفت الأنظار له هذا الموسم، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع فريق الإنتاج، حيث أحرز 10 أهداف وصنع هدفين، في 24 مباراة لعبها مع الفريق، وهو ما جعل العديد من الأندية تسعى للتعاقد معه على رأسها سموحة والمصري البورسعيدي وطلائع الجيش.

وكان فاركو، أعلن في الساعات الماضية عن أولى صفقاته الصيفية بتعاقده مع الجزائري رزقي حمرون، لاعب شبيبة القبائل الجزائري لمدة 4 سنوات.