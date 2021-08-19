شاهد.. آخر استعدادات تامر حسني لحفله بالمسرح الروماني بـ«مارينا» الليلة

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يستعد النجم تامر حسنى، لإحياء حفل غنائى، اليوم الخميس على المسرح المصري الروماني بمارينا، حيث يجري حاليا بروفات مكثفة مع فرقته الغنائية استعدادا للأغنيات التي من المقرر أن يشدوا بها الليلة أثناء الحفل الجماهيري.

ونشر تامر حسني على صفحته الرسمية بموقع انستجرام فيديو من تحضيرات الحفل، وكتب عليها قائلا :«من تحضيرات الحفل الجماهيري الثاني لي بالساحل الشمالى، الحفل اللي بفتتح فيه للمرة الثانية المسرح المصري الروماني العظيم بمارينا بعد توقف سنوات وأتمنى استمرار المسرح وإقامة العديد من الحفلات عليه لإنه حقيقي هو مسرح عظيم».

وسبق وافتتح تامر حسنى أول حفلات الصيف بالعلمين، وسط استعراض مسرحي وبحضور جماهيري مكثف، وإبهار مسرحي من حيث الديكورات والإضاءة وحجمه واستعراضاته وسط اشادة من النقاد والجماهير.

كما يحقق فيلم «مش انا» لتامر حسني نجاحا في دور العرض داخل مصر وخارجها.