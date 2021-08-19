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قالت تقارير صحفية جزائرية اليوم الخميس أن إدارة نادي الزمالك تكثف مفاوضاتها في الساعات الأخيرة مع الجزائري محمد بن خماسة، لاعب خط وسط فريق مالاجا الاسباني، من أجل الحصول على خدماته في الصيف الجاري.

وقال موقع «dz foot» الجزائري أن الزمالك المصري وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع بن خماسة تمهيداً للظفر بخدماته في موسم الانتقالات الصيفية.

ويشغل بن خماسة مركز لاعب خط الوسط، حيث يسعى الزمالك لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي عن قلعة ميت عقبة.

وأفاد الموقع الجزائري أن محمد بن خماسة تعرض للعديد من الاصابات في الموسم الماضي وهو ما منعه من الظهور بشكل مميز مع فريق مالاجا الاسباني.