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مدافع فاركو: لن نكون ضيف شرف في الدوري الممتاز

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مدافع فاركو: لن نكون ضيف شرف في الدوري الممتاز مدافع فاركو: لن نكون ضيف شرف في الدوري الممتاز

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أكد أحمد عوض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أن فريقه لن يكون ضيف شرف في مسابقة الدوري الممتاز، الموسم المقبل.

وقال أحمد عوض، في تصريحات صحفية :«لن نكون ضيف شرف في مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل»، مؤكدًا :«النادي يمتلك جميع الإمكانيات الفنية والإدارية التي تؤهله على تحقيق ذلك».

وأضاف:«نسعى لتقديم مستوى فني قوي في الظهور الأول ببطولة الدوري الممتاز واحتلال مركز متقدم ضمن المربع الذهبي في المسابقة المحلية بالموسم الجديد، وذلك بعد الصفقات التي سيتم تدعيم لها الفريق خلال الميركاتو الصيفي».

وأشاد مدافع فريق فاركو بمجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق بعد المجهود الذي بذله مع الفريق من أجل التأهل إلى الدوري الممتاز.

يُذكر أن فاركو، تعاقد خلال الميركاتو الصيفي مع صانع الألعاب الجزائري رزقي حمرون، لاعب شبيبة القبائل الجزائري.

المصرى اليوم

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