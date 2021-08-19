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فالفيردي يكشف كواليس خلافاته وأزماته مع ميسي داخل برشلونة

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فالفيردي يكشف كواليس خلافاته وأزماته مع ميسي داخل برشلونة فالفيردي يكشف كواليس خلافاته وأزماته مع ميسي داخل برشلونة

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تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لفريق برشلونة عن الفترة التي قضاها في تدريب الفريق الكتالوني وسر ما تردد عن خلافات ومشادات مستمرة بينه وبين الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق السابق.


ورحل ليونيل ميسي عن صفوف فريق برشلونة في الصيف الجاري عقب نهاية عقده مع النادي لينضم إلى نادي الأثرياء باريس سان جيرمان الفرنسي في أكبر صفقات الميركاتو الصيفي إثارة للجدل.


وأدلى إرنستو فالفيردي بتصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية أكد فيها أنه من الأفضل عن الحديث عن المشكلات التي حدثت بينه وبين البرغوث الأرجنتيني.


وقال فالفيردي: «ما يحدث في غرفة الملابس يجب ألا يخرج للجماهير وتعرف به، من الأفضل عدم النبش في الماضي، لأن الأشياء التي تحدث داخل غرفة الملابس من الأفضل ألا تعرفها الجماهير، إنها جزء من عالم الغموض في كرة القدم، ويجب أن تظل غامضة ومن الأفضل ألا تعرف الجماهير الحقيقة وتظل تعتقد أنها تعرف كل شيء» .


وشهدت فترة تواجد فالفيردي على رأس الجهاز الفني لفريق برشلونة الكثير من المشكلات بينه وبين الأسطورة ليونيل ميسي، أثرت كثيراً على مردود وأداء الفريق في تلك الفترة .


وحول فترته مع برشلونة، أوضح فالفيردي: عندنا اتصلوا بي وعرضوا عليّ تدريب الفريق لم أتردد لقد رأيتها تجربة مثيرة وفرصة في مسيرتي لا يمكن التفريط فيها ويجب أن استغلها .


وحول مستقبله في الفترة المقبلة، أضاف فالفيردي: بعد الرحيل عن تدريب برشلونة كنت بحاجة لبعض الوقت من أجل الراحة، أردت أن أغتنم هذه الفرصة للسفر والراحة والعيش بطبيعتي وحريتي لفترة، وأعتقد أنني من أجل العودة إلى التدريب من جديد يجب أن تكون هناك فرصة مثيرة تحفزني على العودة.

المصرى اليوم

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