محافظ أسوان يُكرّم أوائل الثانوية العامة

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استقبل اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، بمكتبه، الخميس، أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية وهما الطالب محمد هانى أحمد محمد الحاصل على المركز الثالث مكرر بمجموع 401 درجة، وأيضاً الطالب عبدالله أيمن محمد سمير الحاصل على المركز الرابع مكرر بمجموع 400 درجة.

كما أجرى محافظ أسوان اتصالاً تليفونياً لتهنئة الطالب عبدالله عمر حسن لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية وذلك نظراً لسفره إلى القاهرة حيث حصل على نسبة 97.2 %، وكان طالباً بالمعهد الأزهرى الثانوى بكوم أمبو.

حضر تكريم المحافظ للطلاب المتفوقين الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بجانب أولياء أمور الطالبان، وقام اللواء أشرف عطية بتسليم شهادات تقدير وجوائز مالية قيمة لكل من الطالبين وذلك تقديراً لتفوقهم العلمى والدراسى ورفعهم أسم أسوان عالياً وسط الأوائل على مستوى الجمهورية، مؤكداً على أن هذا التكريم يأتي لمشاركة الطالبين وأسرهم فرحتهم بهذا التفوق الذي لم يأتي من فراغ، بل جاء نتيجة لجهود مكثفة لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي، ولأولياء الأمور بإعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم وبذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لهم لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا في طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.

فيما أعرب محمد هانى وعبدالله أيمن عن سعادتهما بتكريم محافظ أسوان وحرصه على الاتصال بهما لتهنئتهما فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، واستقبالهما بمكتبه مما يعكس الجانب الإنسانى والأبوى له، وليعطى لهم ذلك دفعة كبيرة وحافزاً لمواصلة مشوارهم التعليمى والتفوق في المراحل التعليمية القادمة.