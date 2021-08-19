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محافظ سوهاج يسلم 56 شيكًا بـ392 ألف جنيه لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

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محافظ سوهاج يسلم 56 شيكًا بـ392 ألف جنيه لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر محافظ سوهاج يسلم 56 شيكًا بـ392 ألف جنيه لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

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قام، اليوم، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتسليم 56 شيكا بنظام الإقراض الحسن، لعدد من الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

وأوضح المحافظ - خلال تسليمه شيكات الإقراض بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بسوهاج، ويسري الشلقامي مدير مكتب جمعية الأورمان بالمحافظة - هذة القروض تأتى في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة في إنجاح مشروعاتهم، مؤكدا على أهمية دور المجتمع المدني في مشاركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال خدمة المجتمع وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، موجها الشكر لجمعية الأورمان والقائمين عليها وتعاونهم المستمر مع المحافظة.

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن الشيكات المقدمة للمستفيدين بنظام القروض الحسنة وقيمة كل شيك منها بمبلغ 7 آلاف جنيها بإجمالي 392 ألف جنيه، وقد تم منحها لعدد 56 مستفيد من مختلف مراكز المحافظة.

المصرى اليوم

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