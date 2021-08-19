أخبار عاجلة

stc تمكن المستخدمين من الاستفادة من شبكتها الواسعة بالتعاون "التجوال المحلي" -
"تعليم بيشة" توضح أسباب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس -
"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير -
"المرور": إعادة مبلغ سداد المخالفات حال قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية -
السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات -
وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال تطوير مسرح قصر الثقافة استعدادًا لافتتاحه -
أمن مطار الغردقة بضبط راكبين أجنبيين قبل سفرهما بأعيرة نارية فارغة -
منتدى المستقبل يناقش مكان مشبوه للشاعر محمد الكفراوي -
طلب إحاطة لوزير التموين عن مخاطر المياه المعدنية «المغشوشة»: تحتوي على الصوديوم الضار -
وزير الآثار والسياحة يتابع أعمال إعادة تطوير معبد إسنا جنوب الأقصر  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مستشار قانوني يكشف: متى يحق لغير السعوديين تملّك العقار في مكة والمدينة؟

Print
مستشار قانوني يكشف: متى يحق لغير السعوديين تملّك العقار في مكة والمدينة؟ مستشار قانوني يكشف: متى يحق لغير السعوديين تملّك العقار في مكة والمدينة؟
"جمل الليل" يحذر من المساعدة والاشتراك مع غير السعودي في مخالفة الأنظمة

مستشار قانوني يكشف: متى يحق لغير السعوديين تملّك العقار في مكة والمدينة؟

حذر المحامي والمستشار القانوني جعفر جمل الليل، من التستر على غير السعوديين لمخالفة تملك العقار بمكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لافتاً إلى أن العقوبات تصل إلى بيع العقار بالمزاد العلني.

وأكد أن منع التملك لغير السعوديين في حدود الحرمين الشريفين يُستثنى منه الإرث فقط في حال اكتساب حق الملكية وحق الارتفاق من العقار.

وعن سؤال طرحته "سبق" حول هل يحق لغير السعودي التملك في المملكة العربية ؟ أجاب المحامي والمستشار القانوني جعفر جمل الليل بقوله: نعم يحق لغير السعودي التملك في المملكة باستثناء حدود الحرمين الشريفين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) وأيضًا يكون التملك في باقي مناطق المملكة بشروط وأهمها موافقة وزارة الداخلية على التملك ويكون التملك للسكن الخاص ولا يزيد على عقار واحد وذلك بناء على المادة الثانية من نظام التملك لغير السعوديين.

وقال "جمل الليل": لا يجوز لغير السعودي بأي طريقة غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.

وأضاف: من يخالف النظام بالتملك بالطرق غير النظامية والاحتيال على النظام يعاقب بالتالي؛ بيع العقار بالمزاد العلني واستيفاء الرسم المحدد نسبته (10 %) من أصل قيمة العقار عند بيعه، وفقاً لأحكام المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 29 / 11 /1377 هــ؛ وحسم ما نسبته (35%) من غير السعودي من مجموع (أصل القيمة التي دفعها إلي البائع، وتكاليف البناء)، بعد أن تقدرها لجنة مكونة من الإمارة والبلدية، ويعاد إليه المبلغ المتبقي، بعد حسم تلك النسبة، وإذا زاد هذا المبلغ علي ما دفعه فتورد الزيادة إلي خزينة الدولة.

وأردف: يعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لحساب غير السعودي لغرض السكن الخاص بغرامة تعادل (25 %)من مجموع "أصل القيمة التي دفعها إلي البائع، وتكاليف البناء" بعد أن تقدرها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند "أولاً" أعلاه؛ كما تعتمد العقوبات المشار إليها بقرار من وزير الداخلية.

وتابع: يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به، وذلك بناء على المادة الخامسة من نظام التملك لغير السعوديين.

وقال "جمل الليل": الحذر ثم الحذر من المساعدة والاشتراك مع غير السعودي بمخالفة الأنظمة واللوائح لتفادي العواقب، لافتا إلى أنه يستثنى من التملك في حدود الحرمين الشريفين الوارث، حيث يحق للوارث التملك داخل حدود الحرمين الشريفين وذلك عن طريق الإرث.

واختتم بالقول: من القضايا التي باشرتها شراء منزل لغير سعودي باسم آخر سعودي وتم الحكم ببيع العقار بالمزاد العلني وخصم الغرامات المقررة نظاما كما هو موضح في النظام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صادرات السعودية غير النفطية.. قفزة تاريخية تواكب طموحات مهندس رؤية 2030

صادرات السعودية غير النفطية.. قفزة تاريخية تواكب طموحات مهندس رؤية 2030

تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع لـ20.1 مليار دولار بالنصف الأول

تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع لـ20.1 مليار دولار بالنصف الأول

كيف حققت الصادرات السعودية غير النفطية قفزة غير مسبوقة في تاريخها؟

كيف حققت الصادرات السعودية غير النفطية قفزة غير مسبوقة في تاريخها؟

مسار العلاقات السعودية الإيرانية

مسار العلاقات السعودية الإيرانية