صندوق الاستثمارات العامة السعودي يشتري حصة أقلية في شركة سيارات إيطالية

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الرياض – مباشر: أعلنت شركة هوراتشيو باجاني (باجاني) الإيطالية، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ للاستحواذ على حصة في الشركة.

وقالت "باجاني"، في بيان لها اليوم، إن الاتفاقية تنص على استثمار طويل الأجل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والذي سيصبح مساهما بنسبة أقلية في الشركة عند إتمام الصفقة التي تظل خاضعة للشروط.

وأضافت الشركة، أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية النمو التي تنفذها؛ والتي تهدف إلى مواصلة نهجها الإبداعي في قطاع سيارات الهايبر كارز "hypercars"، وفي الوقت نفسه استكشاف فرص النمو الجديدة في فئة الرفاهية من خلال إطلاق "باجاني آرت"، كما تساعدها في تحقيق أهدافها التنموية على المدى الطويل.

وأوضحت، أن الاتفاقية تنص على قيام صندوق الاستثمارات العامة بشراء حصة أقلية في باجاني، لينضم إلى مساهمي مساهمي الأقلية الحاليين نيكولا فولبي وإميليو بتروني، منوهة بأن عائلة باجاني ستحتفظ بحصتها بصفتها مساهما رئيسياً، بينما سيحتفظ المؤسس والرئيس التنفيذي ومدير التصميم هوراتشيو باجاني بمنصب قيادي ودور محوري في الشركة.

وقام بنك "يو بي إس" الاستثماري بدور المستشار المالي الحصري لـ "باجاني"، وعمل ويذرز ستوديو ليجال كمستشار قانوني للمساهمين البائعين، فيما عمل كل من "روتشيلد آند كو" و"فريشفيلدز براكهاوس ديرينجر" Freshfields Bruckhaus Deringer كمستشار مالي لصندوق الاستثمارات العامة ومستشار قانوني على التوالي.

ولفتت الشركة الإيطالية، إلى أن الاتفاقية تأتي مع صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد المحرك الأساسي لدعم جهود التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030، مؤكدة أن الاتفاقية تتماشى في شركة "باجاني" مع استراتيجية الصندوق في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتعظيم أصول الصندوق، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة المملكة علـى خارطـة الاستثمار العالمي والوصول إلى أسواق جديدة.

وبحسب البيان، تمكنت شركة "باجاني" على مدى 20 عاما منذ تصنيع أول سيارة من صناعة سيارات الهايبر كارز بجودة عالية مع تميز في التقنية والتصميم، وتمكنت من تعزيز قدراتها وتطوير خبرات هندسية متفوقة مع مرور الوقت، الأمر الذي مكنها من تصميم أولى سياراتها بشكل كامل ومتجانس، وعلى مستوى عالمي، حيث تعد الشركة من اوائل المستخدمين لألياف الكربون في صناعة السيارات.

وأشارت شركة السيارات فائقة السرعة الإيطالية، إلى أنها تنطلق اليوم نحو مرحلة جديدة من نموها لتعزز مكانتها وقدراتها المتفردة، مستندة على خطة استراتيجية طويلة المدى التي تمزج ما بين الاستمرار في تطوير السيارات وإطلاق "باجاني آرت".

ومن جانبه، قال هوراتشيو باجاني، إن توقيع شراكةٍ استراتيجية مهمة مع صندوق الاستثمارات العامة، يشكل خطوةٍ أساسيةٍ في استراتيجيتها للنمو على المدى البعيد، مبينة أن صندوق الاستثمارات العامة يشكل الشريك المثالي الذي يمكنه من تعزيز مكانة باجاني كعلامةٍ تجاريةٍ متميزة، وكذلك دعم استراتيجيتها التوسعية.

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