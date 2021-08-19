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غلق مركزين للدروس الخصوصية في مدينة القنايات بالشرقية

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غلق مركزين للدروس الخصوصية في مدينة القنايات بالشرقية غلق مركزين للدروس الخصوصية في مدينة القنايات بالشرقية

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الإحترازية، ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا ،وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات، حملة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق مركزين للدروس الخصوصية وتغريم أصحابها بـ ٨ آلاف جنيه الغرامة الفورية المقررة ، تطبيقا للإجراءات التي إتخذتها المصرية للحد من انتشار .

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

المصرى اليوم

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