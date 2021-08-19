الداخلية تكشف حقيقة قتل طفل في الهرم وسرقة أعضائه (تفاصيل)

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كشفت وزارة الداخلية حقيقية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالعثور على جثمان أحد الأطفال بمنطقة الأهرام في الجيزة بعد سرقة أعضائه.

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بفحص مقطع الفيديو، وتبين عدم صحة وتم تحديد مصدر تداول الخبر وضبط صاحب الحساب، وتبين انه عامل مقيم مقيمة بمنطقة الأهرام عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأكد على عدم علمه بصحة ما قام بنشره، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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