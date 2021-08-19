«عطية» يكلف مكتبه الفني بتقديم دورة علمية للمحامين أعضاء النقابة

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أعلنت نقابة المحامين، عن قرار رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارا بتكليف مكتبه الفني، وبالتعاون مع معهد المحاماة، بتقديم دورة علمية بخصوص اللغة والصياغة، وفنون الأداء في المرافعات.

وجاء نص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وما اشتمل عليه من مواد بخصوص التدريب، والتأهيل المنوط بالنقابة تقديمها، واستكمالا لما تقدم بالملتقى التدريبي العام، واستنفارا لمحبة العلوم والمعارف، وبعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من محمود عبدالله، وعبدالعليم حسن حسن سلامة، المحامى».

وأضاف القرار: «قررنا أولا: أوكل النقيب العام لمكتبه الفني، وبالتعاون مع معهد المحاماة تقديم دورة علمية بخصوص اللغة والصياغة، وفنون الأداء في المرافعات،ثانيا: تقدم الدورة لمدة ثلاثة أيام يتناول المحاضر أحد محاور ثلاثة عن كل يوم، ثالثًا: قبل النقيب العام للمحامين تطوع المحاضرين دون أجر، فلا يتقاضى أحد المحاضرين أجرًا عن تطوعه بناء على طلبهم».

وتابع: «رابعا: يبدأ انعقاد الدورة بالتاسع عشر من شهر سبتمبر 2021، خامسًا: تقبل النقابة العامة تسجيل المحامين للاشتراك في الدورة على النحو الذي سيبينه المكتب الفني، وتفتح النقابة العامة باب التسجيل لكافة المحامين بمصر والدول العربية الشقيقة، سادسًا: كلف النقيب العام، المكتب الفني الخاص به، بإصدار بيان توضيحي لكافة التفاصيل الفنية الخاصة بالدورة من حيث محاورها وطرق التسجيل وشروطه وشهادات الحضور للمحامين على وجه السرعة على أن يفتح باب التسجيل يوم 29 اغسسطس الجاري، ويتولى الأمين العام متابعة وتنفيذ هذا القرار» .