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قال النائب حازم إمام عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أنه تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الشباب والرياضة، بشأن نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

وقال إمام في طلب الإحاطة: «شاركت مصر في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١، بـ ١٣٤ لاعبا ولاعبة بواقع ٨٦ رياضيا و٤٨ رياضية، وانتهت الأولمبياد بحصول مصر على ٦ ميداليات في أربع ألعاب وهي: التايكوندو، الكاراتيه، المصارعة الرومانية والخماسي الحديث، مع الأخفاق في باقي الألعاب الأخرى».

وأضاف النائب: «في ظل تلك النتائج أتقدم بطلب إحاطة لاستبيان أسبابها والوقوف على ما تم بها من إجراءات واستعدادات ونفقات مالية».

وطالب إمام، بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة بالجلسة العامة بحضور الوزراء والمسئولين المختصين.

وقال عضو مجلس النواب، إن الهدف من طلب الإحاطة، الوقوف على أسباب الإخفاق لعلاجها وكذلك دراسة أسباب الفوز في بعض الألعاب لتعظيمها والاستفادة منها.