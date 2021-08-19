وائل الفشنى ولينا شاماميان نجوم قلعة صلاح الدين السبت

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ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ال 29، يقدم المطرب وائل الفشنى حفلا في الثامنة مساء السبت 21 أغسطس على مسرح المحكى يتضمن مجموعة من الاعمال الغنائية منها ما تدمعيش يامايا، واحة الغروب، ممكلة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع، ماشى وشايل فوق كتافى حمل، الهروب، عينى اه، يا مدعى الكبر، ادعوك، فاح المسك، انا جايلك، يا عاشقا، انا لو شكيت اللى بيا وغيرها .

يليه وفى العاشرة مساء تقدم المغنية السورية لينا شاماميان باقة مميزة من أشهر اعمالها الخاصة منها بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنشوف ونعيش وغيرها إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة بأسلوبها المميز.