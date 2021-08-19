مستشار قانوني يكشف: متى يحق لغير السعوديين تملّك العقار في مكة والمدينة؟

★ ★ ★ ★ ★

"جمل الليل" يحذر من المساعدة والاشتراك مع غير السعودي في مخالفة الأنظمة

حذر المحامي والمستشار القانوني جعفر جمل الليل، من التستر على غير السعوديين لمخالفة تملك العقار بمكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لافتاً إلى أن العقوبات تصل إلى بيع العقار بالمزاد العلني.

وأكد أن منع التملك لغير السعوديين في حدود الحرمين الشريفين يُستثنى منه الإرث فقط في حال اكتساب حق الملكية وحق الارتفاق من العقار.

وعن سؤال طرحته "سبق" حول هل يحق لغير السعودي التملك في المملكة العربية السعودية؟ أجاب المحامي والمستشار القانوني جعفر جمل الليل بقوله: نعم يحق لغير السعودي التملك في المملكة باستثناء حدود الحرمين الشريفين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) وأيضًا يكون التملك في باقي مناطق المملكة بشروط وأهمها موافقة وزارة الداخلية على التملك ويكون التملك للسكن الخاص ولا يزيد على عقار واحد وذلك بناء على المادة الثانية من نظام التملك لغير السعوديين.

وقال "جمل الليل": لا يجوز لغير السعودي بأي طريقة غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.

وأضاف: من يخالف النظام بالتملك بالطرق غير النظامية والاحتيال على النظام يعاقب بالتالي؛ بيع العقار بالمزاد العلني واستيفاء الرسم المحدد نسبته (10 %) من أصل قيمة العقار عند بيعه، وفقاً لأحكام المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 29 / 11 /1377 هــ؛ وحسم ما نسبته (35%) من غير السعودي من مجموع (أصل القيمة التي دفعها إلي البائع، وتكاليف البناء)، بعد أن تقدرها لجنة مكونة من الإمارة والبلدية، ويعاد إليه المبلغ المتبقي، بعد حسم تلك النسبة، وإذا زاد هذا المبلغ علي ما دفعه فتورد الزيادة إلي خزينة الدولة.

وأردف: يعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لحساب غير السعودي لغرض السكن الخاص بغرامة تعادل (25 %)من مجموع "أصل القيمة التي دفعها إلي البائع، وتكاليف البناء" بعد أن تقدرها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند "أولاً" أعلاه؛ كما تعتمد العقوبات المشار إليها بقرار من وزير الداخلية.

وتابع: يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به، وذلك بناء على المادة الخامسة من نظام التملك لغير السعوديين.

وقال "جمل الليل": الحذر ثم الحذر من المساعدة والاشتراك مع غير السعودي بمخالفة الأنظمة واللوائح لتفادي العواقب، لافتا إلى أنه يستثنى من التملك في حدود الحرمين الشريفين الوارث، حيث يحق للوارث التملك داخل حدود الحرمين الشريفين وذلك عن طريق الإرث.

واختتم بالقول: من القضايا التي باشرتها شراء منزل لغير سعودي باسم آخر سعودي وتم الحكم ببيع العقار بالمزاد العلني وخصم الغرامات المقررة نظاما كما هو موضح في النظام.