أخبار عاجلة

stc تمكن المستخدمين من الاستفادة من شبكتها الواسعة بالتعاون "التجوال المحلي" -
"تعليم بيشة" توضح أسباب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس -
"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير -
"المرور": إعادة مبلغ سداد المخالفات حال قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية -
السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات -
وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال تطوير مسرح قصر الثقافة استعدادًا لافتتاحه -
أمن مطار الغردقة بضبط راكبين أجنبيين قبل سفرهما بأعيرة نارية فارغة -
منتدى المستقبل يناقش مكان مشبوه للشاعر محمد الكفراوي -
طلب إحاطة لوزير التموين عن مخاطر المياه المعدنية «المغشوشة»: تحتوي على الصوديوم الضار -
وزير الآثار والسياحة يتابع أعمال إعادة تطوير معبد إسنا جنوب الأقصر  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الشرقية تضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية

Print
أمانة الشرقية تضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية أمانة الشرقية تضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية
نفذت 1426 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

أمانة الشرقية تضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية

أسفرت 1426 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، عن ضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق توكلنا، والبلدية.

واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات (940)، 23 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية، وتطبيق توكلنا، مؤكدة على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر التواصل مع المركز لمعالجتها.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وتطبيق الاشتراطات البلدية، وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
stc تمكن المستخدمين من الاستفادة من شبكتها الواسعة بالتعاون "التجوال المحلي"

stc تمكن المستخدمين من الاستفادة من شبكتها الواسعة بالتعاون "التجوال المحلي"

"تعليم بيشة" توضح أسباب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس

"تعليم بيشة" توضح أسباب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس

"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير

"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير

"المرور": إعادة مبلغ سداد المخالفات حال قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية

"المرور": إعادة مبلغ سداد المخالفات حال قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية