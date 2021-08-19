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الأولى في عهد الحركة.. تعليمات من "طالبان" بشأن خطبة الجمعة غدا

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الأولى في عهد الحركة.. تعليمات من "طالبان" بشأن خطبة الجمعة غدا الأولى في عهد الحركة.. تعليمات من "طالبان" بشأن خطبة الجمعة غدا
وجهتها جهة تسمي "لجنة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

الأولى في عهد الحركة.. تعليمات من

وجهت حركة طالبان، اليوم الخميس، تعليمات إلى أئمة المساجد بشأن خطبة الجمعة، غدا، وهي الأولى في أفغانستان منذ سيطرة الحركة المسلحة على البلاد، الأحد الماضي.

وجاء في رسالة وجهتها طالبان إلى خطباء المساجد في العاصمة كابل وبقية الولايات: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله لكم التوفيق والسداد. نرجو من جميع الخطباء الكرام، أن يلقوا خطب الجمعة غدا في المواضيع التالية.

وجاءت توجيهات الحركة شاملة عدد من المواضيع بينها بيان مصالح (النظام الإسلامي) للمواطنين، ودعوة الناس إلى الوحدة والاتفاق، وحث المواطنين على التعاون من أجل بناء الوطن والنهوض به، وعدم محاولة الهروب منه، وإعادة الكوادر والثروات إلى البلد، والرد المدلل على الدعايات السلبية للعدو واستفزازاته، من أجل قناعة الشعب واطمئنانه.

وبحسب سكاي نيوز عربية كانت الرسالة موجهة من جهة تسمي نفسها "لجنة الدعوة والإرشاد، والتجنيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وخلال الأيام الماضية التي تلت سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية، كابل، حاولت حركة طالبان توجيه رسائل طمأنة للداخل والخارج، خاصة في ظل توجس كثيرين من السلوك الذي ستنتهجه الحركة في حكم البلاد التي أثخنتها الحروب المتعاقبة بالجراح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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