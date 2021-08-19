مطالبة برلمانية بمراجعة «منتظمة» للأعمال المتعلقة بـ«حياة كريمة»

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قالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لأداء الحكومة لتنفيذ المبادرة التاريخية حياة كريمة لتطوير القرى والريف المصرى يضمن نجاحها ،مطالبة بإجراء مراجعة دقيقة منتظمة لكافة الأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بمبادرة حياة كريمة بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة، لضمان مستوى الأداء والتنفيذ طبقاً للمعايير الحديثة لكافة قطاعات المبادرة ومراحلها، معربة عن ثقتها التامة في أن هذه المبادرة غير المسبوقة في تاريخ مصر سوف تحدث تغييرات اقتصادية واجتماعية جذرية داخل القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماعاًمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وتم استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بمبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، بالإضافة إلى مستجدات محطة الضبعة النووية، وكذا مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، والاستراتيجية الوطنية الهيدروجين«.