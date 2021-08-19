مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 - 8 - 2021

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تقام اليوم الخميس 19 أغسطس لعام 2021 العديد من المباريات في الدوري المصري والدوري الأوروبي وكأس ليبرتادوريس.
ريندرز (الدنمارك) X جالاتا سراي – 7 مساءً
فنربشخة X هلسنكي (فنلندا) – 8.45 مساءً
سلافيا براج X ليجيا وارسو – 7 مساءً
أولمبياكوس X سلوفان براتسيلافا (سلوفاكيا) – 9 مساءً
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طرابزون سبور X روما – 7.30 مساءً
بازل X هاماربي السويدي – 7.30 مساءً
أندرلخت البلجيكي X فيتيسه أرنهيم الهولندي – 8 مساءً
فينورد X إيلفسبورج السويدي – 8 مساءً
رين الفرنسي X روزنبورج النرويجي – 8 مساءً
باكوس دي فيريرا X توتنهام – 8.30 مساءً
فلامينجو البرازيلي X أولمبيا (أوروجواي) – 12.15 بعد منتصف الليل - beIN Sports HD 3
أتلتيكو مينيرو (البرازيل) X ريفر بليت (الأرجنتين) – 2.30 فجرا - beIN Sports HD 4
بيراميدز وأسوان التاسعة مساء على قناة أون تايم سبورت.