مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 - 8 - 2021

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تقام اليوم الخميس 19 أغسطس لعام 2021 العديد من المباريات في الدوري المصري والدوري الأوروبي وكأس ليبرتادوريس.

ريندرز (الدنمارك) X جالاتا سراي – 7 مساءً

فنربشخة X هلسنكي (فنلندا) – 8.45 مساءً

سلافيا براج X ليجيا وارسو – 7 مساءً

أولمبياكوس X سلوفان براتسيلافا (سلوفاكيا) – 9 مساءً

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طرابزون سبور X روما – 7.30 مساءً

بازل X هاماربي السويدي – 7.30 مساءً

أندرلخت البلجيكي X فيتيسه أرنهيم الهولندي – 8 مساءً

فينورد X إيلفسبورج السويدي – 8 مساءً

رين الفرنسي X روزنبورج النرويجي – 8 مساءً

باكوس دي فيريرا X توتنهام – 8.30 مساءً

فلامينجو البرازيلي X أولمبيا (أوروجواي) – 12.15 بعد منتصف الليل - beIN Sports HD 3

أتلتيكو مينيرو (البرازيل) X ريفر بليت (الأرجنتين) – 2.30 فجرا - beIN Sports HD 4

بيراميدز وأسوان التاسعة مساء على قناة أون تايم سبورت.