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وزارة التربية والتعليم توضح حقيقة عقد امتحان دولي للصف الرابع الابتدائي

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وزارة التربية والتعليم توضح حقيقة عقد امتحان دولي للصف الرابع الابتدائي وزارة التربية والتعليم توضح حقيقة عقد امتحان دولي للصف الرابع الابتدائي

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تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لوزارة التربية والتعليم تزعم عقد امتحان دولي لطلاب الصف الرابع الابتدائي خلال العام المقبل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات منسوبة لوزارة التربية والتعليم تزعم عقد امتحان دولي لطلاب الصف الرابع الابتدائي خلال العام المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

فيما أكدت أنه لا صحة للمنشورات المتداولة والمنسوبة للوزارة والتي تزعم عقد امتحان دولي لطلاب الصف الرابع الابتدائي خلال العام المقبل، وأن كافة المنشورات المتداولة مزيفة ولا أساس لها من الصحة، مُشيرةً إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن نظام الامتحانات للصف الرابع الابتدائي كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير.

وأوضحت أن أي قرارات أو معلومات تصدرها الوزارة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء على الموقع الإلكتروني «https://moe.gov.eg» أو الصفحة الرسمية على فيس بوك «https://m.facebook.com/egypt.moe»، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

المصرى اليوم

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