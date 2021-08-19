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الأندية تتقاسم 70 مليون ريال من عوائد البث التليفزيوني

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الأندية السعودية تتقاسم 70 مليون ريال من عوائد البث التليفزيوني الأندية تتقاسم 70 مليون ريال من عوائد البث التليفزيوني

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كشفت صحيفة «الاقتصادية» في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، أن أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، ستحصل على 70 مليون ريال كعوائد مالية جراء منح حقوق النقل التلفزيوني لبث مبارياته إلى شركة الرياضة السعودية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أنه «تم إبلاغ إدارات الأندية بأن العوائد المالية ستوزع بينها، وفقا للنسب المعتمدة حسب لائحة النظام الأساسي لرابطة دوري المحترفين».

فيما تلقت تلك الأندية وعدا بأن المبلغ سيتصاعد في الموسم المقبل تدريجيا، وفقا لعائدات تشفير مباريات دوري المحترفين التي أعلن عنها مسبقا.

وسيحصل 16 ناديا على 40% بالتساوي، و40% بحسب مركز الفريق في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نهاية الموسم الحالي، و10% في حال الحصول على الرخصة الآسيوية، و10% في حال تنفيذ برامج تطويرية للفئات السنية لكرة القدم في النادي.

المصرى اليوم

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