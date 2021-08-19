«الزراعة»: تحويل أكثر من 25 ألف فدان من الغمر إلى الرش والتنقيط بالشرقية

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كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأجهزة الفنية بمديريات الزراعة بمختلف المحافظات بمتابعة منظومة تحديث الري وتشجيع المزارعين على الاشتراك فيها نظرا لأهميتها في زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف ومستلزمات الإنتاج.

وقال المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية، إنه تم تدشين المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث والتى تنظمها مديريتي الري والزراعة بالتعاون مع المحافظة وذلك بقصر ثقافة الزقازيق بحضور د ممدوح غراب محافظ الشرقية، وقيادات من وزارتي الزراعة والري ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الزراعية وعدد من المزارعين.

وأضاف «لاشين»، أنه تم خلال الفترة الماضية تحويل مساحة 25778 فدان الي نظام الري الحديث بزيادة 1778 فدان عن المستهدف تحقيقه بمحافظة الشرقية , موضحا أن المنظومة ساهمت في تطوير الزراعة المصرية بداية من ميكنة الجمعيات الزراعية وإنشاء قاعدة بيانات مميكنة بكل جمعية زراعية وإصدار كارت الفلاح لتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بالإضافة الي تطوير مراكز تجميع الالبان والتخطيط لإنشاء الدلتا الجديدة لتأمين أمن مصر الغذائي خلال الفترة القادمة.