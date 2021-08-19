ليفربول يبدأ التفاوض مع محمد صلاح لتمديد عقده حتى 2025

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي مفاوضات مع محمد صلاح نجم الفريق، لتمديد تعاقده وذكرت صحيفة «أتلتيك« أن إدارة الليفر تريد تمديد تعاقد صلاح لموسمين إضافيين، ليبقى بقميص النادي حتى صيف 2025 مع منحه أعلى راتب في تاريخ النادي.

ولفتت إلى أن المهاجم المصري يتقاضى في تعاقده الحالي راتبا أسبوعيا قيمته 200 ألف إسترليني، بينما يبقى زميله الهولندي فيرجيل فان دايك الأعلى براتب أسبوعي 220 ألف إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن التعاقد الجديد يعني أن صلاح سيبقى في ليفربول حتى بلوغه 33 عاما، لتمتد مسيرته مع النادي الإنجليزي 8 سنوات حيث انتقل إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017.

وسجل «مو» 126 هدفًا وسجل 49 تمريرة حاسمة في 204 مباراة بقميص ليفربول، وحصل على العديد من الجوائز الفردية بفضل مساهمته في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي 2019 والدوري الإنجليزي، وكذلك كأس العالم للأندية.