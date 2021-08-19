أبرزهم بواتينج .. 5 نجوم متوفرون للانتقال مجانًا في سوق الانتقالات الصيفية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

مع فترة الانتقالات المذهلة لباريس سان جيرمان الذي خطف خلالها الأنظار في جميع أنحاء أوروبا، عادت أهمية الانتقالات الحرة مرة أخرى إلى الواجهة.

تعاقد باريس سان جيرمان مع سيرجيو راموس وليونيل ميسي وجورجينيو فينالدوم وجيانلويجي دوناروما في انتقالات مجانية هذا الصيف. أضاف برشلونة ممفيس ديباي وسيرجيو أجويرو في الانتقالات المجانية أيضًا.

على الرغم من أن هذه الجودة قد لا تكون متاحة حاليًا، إلا أنه لا يزال هناك بعض اللاعبين ذوي الخبرة العالية يمكن أن تتمم انتقالها إلى الأندية في الأيام المتبقية.

دعونا نلقي نظرة على 5 نجوم متاحين بالمجان في سوق الانتقالات الصيفية..

5- فرانك ريبيري:

يعد فرانك ريبيري أحد أفضل اللاعبين في الجيل الحديث، وهو أصبح لاعب حر بعد انتهاء عقده مع فيورنتينا.

اشتهر الدولي الفرنسي السابق بفترته الرائعة مع بايرن ميونيخ. قدم ريبيري 425 مباراة في جميع المسابقات لعملاق البوندسليجا، وسجل 124 هدفًا وقدم 182 تمريرة حاسمة. خلال فترة وجوده مع الفريق البافاري، اشتهر الجناح بقدرته الممتازة على المراوغة والجودة الهجومية الشاملة، وكان من المفترض أن يتوج بجائزة الكرة الذهبية في عام 2013.

كان للاعب البالغ من العمر 38 عامًا تأثير إيجابي في إيطاليا أيضًا. خلال الموسمين مع فيورنتينا، قدم ريبيري 51 مباراة في جميع المسابقات، وسجل خمسة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة. ارتبط الجناح المخضرم بعودة مفاجئة إلى بايرن ميونيخ في الأيام الأخيرة.

4- كليمان جرينير:

تم الترويج لكليمان جرينير ليكون أحد أفضل اللاعبين خلال أيام شبابه، لكن مسيرة لاعب خط الوسط تعطلت للأسف بسبب الإصابات.

خريج أكاديمية ليون الشهيرة، تمتع جرينير ببداية جيدة لمسيرته المهنية، حيث ظهر بشكل جيد مع عملاق دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ومع ذلك، سرعان ما تمت إعارة اللاعب الفرنسي الدولي إلى روما في عام 2017، حيث كان له تأثير ضئيل.

انضم جرينير إلى جانجون في 2018 وانتقل إلى رين في نفس العام، لكنه كافح من أجل المضي قدمًا، وارتبط بالانتقال إلى وست بروميتش ألبيون في يناير 2021 لكن المفاوضات لم يُكتب لها النجاح.

3- نيكولا ماكسيموفيتش:

قادر على اللعب كقلب دفاع وظهير أيمن، من الصعب أن نفهم لماذا لا يزال نيكولا ماكسيموفيتش بدون ناد.

انضم ماكسيموفيتش إلى نابولي من تورينو في عام 2016 مقابل ما يقرب من 19 مليون جنيه إسترليني، لكنه استمتع فقط بوقت لعب محدود مع فريق الجنوب. كما أمضى الدولي الصربي، الذي خاض 99 مباراة في جميع المسابقات مع نابولي، فترة وجيزة على سبيل الإعارة إلى سبارتاك موسكو الروسي.

تم ربط ماكسيموفيتش بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى مؤخرًا. وبحسب ما ورد كان وست هام يونايتد مهتمًا به، في حين تم اقتراح أندية أمثال إنتر ميلان وريال مدريد كوجهات مُحتملة للاعب البالغ من العمر 29 عامًا.

2- ديفيد لويز:

قد لا يكون أسلوب اللعب غير المنتظم لديفيد لويز مناسبًا للجميع، لكن قلب الدفاع قادر على تقديم عروض عالمية المستوى في يومه.

يتمتع الدولي البرازيلي بمسيرة طويلة في القمة. مثل لويز بعضًا من أكبر الأندية في العالم، بما في ذلك بنفيكا وتشيلسي وباريس سان جيرمان وأرسنال. ويتمتع لويز بقدرة على التمرير الكرة شكل جيد وخصائصه البدنية كانت موضع تقدير في جميع أنحاء أوروبا.

ومع ذلك، فإن الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز يتمتع بخبرة عالية وقد حصل على عدة ألقاب خلال مسيرته. لويز هو لاعب آخر ارتبط بريال مدريد في الأيام الأخيرة حيث يسعى لوس بلانكوس للتعاقد مع قلب دفاع.

1- جيروم بواتينج:

يعد جيروم بواتينج أحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم خلال فترة لعبه، وتقرر رحيله رسميًا عن بايرن ميونيخ هذا الصيف.

خاض بواتينج 363 مباراة في جميع المسابقات مع بايرن ميونيخ، وفاز بتسعة ألقاب في الدوري الألماني وكأسين في دوري أبطال أوروبا. يعاني اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا من إصابات، لكن قدرته التحكم في الكرة بالإضافة إلى قدرته على اللعب كانت مفيدة للغاية للنادي والمنتخب على مر السنين.

تم ربط اللاعب الدولي الألماني بالعديد من الأندية منذ مغادرة بايرن ميونيخ. تم اقتراح إشبيلية وهيرتا برلين كوجهات مُحتملة، بينما تم ربط مانشستر يونايتد معه لفترة وجيزة أيضًا. بواتينج، مثل لويز، سيوفر الخبرة ورباطة الجأش لأي خط دفاع يرغب في الحصول على خدماته.