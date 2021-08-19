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تأييد حبس «نائب الجن والعفاريت» وآخرين في قضية الآثار الكبرى 45 يوما

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تأييد حبس «نائب الجن والعفاريت» وآخرين في قضية الآثار الكبرى 45 يوما تأييد حبس «نائب الجن والعفاريت» وآخرين في قضية الآثار الكبرى 45 يوما

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رفضت محكمة جنايات القاهرة، استئناف النائب السابق علاء حسانين وباقى المتهمين على القرار الصادر من قاضى المعارضات بتجديد حبسهم 45 يوما بقضية الآثار المتهم»، وأيدت القرار السابق بحبسه.والمعروفة باسم «نائب الجن والعفاريت»

كانت محكمة جنايات القاهرة أمام دائرة امس الأول أصدرت قرارا برئاسة المستشار حسن فريد برفض استئناف رجل الأعمال حسن راتب وتايد حبسه 45 يوما .

كانت النيابة العامة قررت حبس حسن راتب وعلاء حسانين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بتشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض. كما قرر قاضى المعارضات تجديد حبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه- من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات.

ونفى صلته بالمضبوطات وبباقي المتهمين سوى المضبوط معه. وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر.

وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.

المصرى اليوم

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