سم فئران في علبة كشري.. طالب وراء سرقة خزينة مدرسة خاصة وقتل حارسها (التفاصيل كاملة

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كشفت أجهزة الأمن بسوهاج، غموض حادث مقتل حارس مدرسة خاصة بدائرة مركز البلينا في جنوب المحافظة، وسرقة الخزينة الخاصة بالمدرسة والاستيلاء على مبلغ 650 ألف جنيه بداخلها، حيث تبين أن وراء الجريمة طالب والده يعمل بالمدرسة، حيث قام بوضع «سم فئران» للحارس داخل «علبة كشرى»، وعقب وفاته أرتكب واقعة السرقة.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ من مسؤول مدرسة خاصة، باكتشافه مقتل حارس المدرسة وسرقة الخزينة الخاصة بالمدرسة وبداخلها مبلغ 650 ألف جنيه، وجهازي DVR خاصين بكاميرات المراقبة، و2 كيسة كمبيوتر، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص لمسرح الجريمة، العثور على حارس المدرسة جثه هامدة مسجاة على الأرض، ولا توجد بالجثة ثمة إصابات، وتبين عقب التواصل مع إدارة المدرسة أن الخزينة كان بها مبلغ مالى قدره 650 ألف جنيه، واختفاء جهازى DVR خاصين بكاميرات المراقبة، و2 كيسة كمبيوتر، وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة ضم الرائد محمد السيد حسب النبى رئيس مباحث مركز البلينا، والعقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الجنوب، برئاسة العميد على العمرى رئيس مباحث المديرية، وإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حيث كشفت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة طالب يدعى مروان. خ «18 سنة»، ويدرس بالصف الثاني الثانوي في إحدى المدارس الحكومية بدائرة مركز البلينا، ووالده يعمل بالمدرسة الخاصة، وكان يعلم بوجود مبالغ مالية في خزينة المدرسة، وأنه توجه ليلا إلى المدرسة وأشترى وجبة «كشري» للحارس ووضع بها سم، وبعد تناول الحارس الطعام بدأ يشعر بحالة إعياء وسقط مغشيا عليه وفارق الحياة، وخلال ذلك أرتكب المتهم جريمته، وقد تم ضبط المتهم والذى اعترف بارتكابه الجريمة، وأضاف بقيامه يوم الحادث بشراء «علبة كشري» ووضع كمية من «سم الفئران» بداخلها، ثم توجه إلى المدرسة محل البلاغ، ونظراً لعلم حارس المدرسة لشخصه وعمل والده بالمدرسة استضافه وقدم له علبة الكشري المشار إليها، وعقب تناولها حدثت له حالة إعياء وتوفى، وبعدها استولى على المسروقات، والتى أرشد عنها أعلى سطح مسكنه، وتم أستهداف المكان والعثور على المسروقات، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.