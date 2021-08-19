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تعدى عليهما بالسب والضرب.. كشف ملابسات التعدي على عاملتي نظافة في القاهرة

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تعدى عليهما بالسب والضرب.. كشف ملابسات التعدي على عاملتي نظافة في القاهرة تعدى عليهما بالسب والضرب.. كشف ملابسات التعدي على عاملتي نظافة في القاهرة

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كشف مصدر أمني حقيقة ما تم تداوله من مقطع على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» متضمناً تضرر سيدتين من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب محدثاً إصابتهما.

بالفحص تم تحديد السيدتين بمقطع الفيديو وتبين أنهما (عاملتان نظافة، إحداهما مصابة بجرح قطعى، مقيمتان بالقاهرة)، وبالانتقال وسؤالهما أقرتا بأنهما أثناء تواجدهما بأحد الشوارع بمنطقة طرة بالقاهرة حدثت بينهما وبين (أحد الأشخاص) مشادة كلامية، تطورت لتعديه عليهما بالسب والضرب باستخدام «قطعة حديدية»، ونتج عن ذلك إصابة إحداهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لقيام الشاكيتين بالسخرية منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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