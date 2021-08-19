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«رمضان» و«الحفناوي» يضعان اللمسات النهائية لافتتاح قسم القسطرة القلبية بمستشفى السويس العام

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«رمضان» و«الحفناوي» يضعان اللمسات النهائية لافتتاح قسم القسطرة القلبية بمستشفى السويس العام «رمضان» و«الحفناوي» يضعان اللمسات النهائية لافتتاح قسم القسطرة القلبية بمستشفى السويس العام

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استعداداً للتشغيل التجريبي نائب محافظ السويس ووكيل وزارة الصحة يضعان اللمسات النهائية لإفتتاح قسم القسطرة القلبية بمستشفى السويس العام.

تفقد الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه ،قسم القسطرة القلبية بمستشفى السويس العام والذي يتم إستحداثه لخدمة أهالي السويس والمزمع بدء تشغيله تجريبياً خلال الأيام المقبلة وخلال الجولة فقد أبدى الدكتور عبدالله رمضان، عدداً من الملاحظات داخل القسم والتى طالب سيادته بمعالجتها، موجهاً بسرعة إستكمال فرش القسم وإختبار الأجهزة وإستكمال أعمال النظافة الداخليه، كما وجه سيادته الأجهزة التنفيذية بسرعة إستكمال أعمال التجميل الخارجيه وتقليم الأشجار، حيث كلف سيادته الأستاذ شعبان حمدان مساعد رئيس حى السويس بمتابعة الإنتهاء من كافة الأعمال.

وفي سياق آخر، فقد كلف الدكتور الحفناوى، الدكتور عبدالله سعد مدير مستشفى السويس العام وأعضاء المكتب الفنى والإدارة الهندسيه بالإنتهاء اليوم من كافة أعمال فرش القسم، كما يجري اليوم تدريب التمريض وفنى الأشعة على إستخدام الأجهزة داخل القسم.

جديراً للذكر بأن مديرية الصحة قد أبرمت التعاقدات مع الأطباء من كبار استشاري القسطرة القلبية في وأساتذة الجامعات كما تم توريد أحدث الأجهزة في هذا التخصص لخدمة ابناء محافظة السويس والذي يقدم القسطرة القلبية والطرفية والمخية ويخدم كبار السن والاطفال ويعمل على مدار ٢٤ ساعة على نفقة الدولة، كما تم توريد جهاز القسطره من شركة سيمنز الالمانية.

المصرى اليوم

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