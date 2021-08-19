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قبول التحويلات لأبناء سيناء دون تعقيدات

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قبول التحويلات لأبناء سيناء دون تعقيدات قبول التحويلات لأبناء سيناء دون تعقيدات

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أكد الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش على قبول التحويلات من أي كلية مناظرة إلى جامعة العريش.. دون أي تعقيدات أو روتين .

وأعلن رئيس الجامعة، أنه تم اتخاذ قرار في مجلس الجامعة الأخير بقبول التحويلات من أي كلية بأى جامعة لجميع أبناء سيناء إلى الكلية المناظرة لها بجامعة العريش، وهناك موافقة مسبقة لقبول تحويل أي طالب يرغب في التحويل إلى الكلية المناظرة.. كما أن أي أسرة سيناوية لها طالب يدرس في أي جامعة أخرى خارج المحافظة لها الحق في تحويله إلى الكلية المناظرة لها بجامعة العريش، وذلك لجمع شمل الأسرة.. مشيرا إلى أنه يدعم كل طلبات التحويل إلى كليات الجامعة المناظرة، وهى: التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، الاستزراع السمكى والمصايد البحرية، الاقتصاد المنزلى، التجارة، الطب البيطرى.. إلى جانب معهد الدراسات البيئة، وهناك موافقة مبدئية على بدء برنامج التجارة انجليزى بالجامعة وفى انتظار موافقة القطاع على ذلك.. علاوة على برامج أخرى لخدمة أهالى شمال سيناء وأبنائهم من الطلاب، وذلك بخلاف الموافقة على انشاء كلية الطب البشرى وكلية الحاسبات والمعلومات.. حيث تم التجهيز لهما، وفى انتظار قرارى افتتاحهما وبدء الدراسة بهما مرحبا.

المصرى اليوم

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