محافظ القليوبية يتابع تطعيم الموظفين بلقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة، أعمال تطعيم موظفي عدد من مديريات الخدمات بالمحافظه من بينها المديرية المالية مديريه القوى العاملة ومديرية التنظيم والإدارة.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والمتابعة الميدانية المستمرة لمتابعة تلقي المواطنين للقاح كورونا عبر الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا التابعة لمديرية الصحة، والذي يستهدف المواطنين من أعمار 18 فأكثر.

وأكد محافظ القليوبية، في بيان صحفي،الخميس، حرصه على متابعة أعمال تطعيم الموظفين والمواطنين، مناشداً جميع المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني بسرعة التوجه للمنافذ التي تم تجهيزها لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التسجيل حفاظاً على سلامتهم.

كما أكد المحافظ، أن العمل يسير على الوجه الأكمل وفقاً للإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مشدداً على ضرورة التزام جميع المستحقين بالنظام وبالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، لمنع انتشار العدوى بالأمراض، محذراً من التهاون في تطبيق الإجراءات في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بالفيروس.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير الخدمة الطبية والعلاجية المناسبة للمواطنين، مؤكداً أن اللقاح المستخدم في التطعيم للوقاية من فيروس كورونا آمن تماماً، مشدداً على تكثيف التوعية من خلال الجهات المعنية بأهمية تلقي اللقاح حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأضاف المحافظ أن التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان «www.egcovac.mohp.gov.eg» للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب (0155573040-01119992624)