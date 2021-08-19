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المشدد 6 سنوات لسائق وحداد حازا مواد مخدرة بالشرقية

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المشدد 6 سنوات لسائق وحداد حازا مواد مخدرة بالشرقية المشدد 6 سنوات لسائق وحداد حازا مواد مخدرة بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة سائق وحداد بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بأنه أثناء قيام ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تمكنوا من ضبط«إ. ع. إ» 44 عاما سائق، و«م. ر. ع» حداد ومقيمان ميت غمر، لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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