بتهمة النصب وتوظيف الاموال ..ضبط 2 استوليا على 5 ملايين من الاهالى في النزهة

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ضبطت اجهزة الامن بالقاهرة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات خدمات السيارات ، عضو منتدب بذات الشركة فى النزهة لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم بالشركة محل عملهما مقابل أرباح سنوية ، وعدم إلتزامهما بسداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، كما أمكن التوصل لعدد 8 من المجنى عليهم ، وبلغ إجمالى المبالغ المالية المستولى 5 ملايين جنيه وتم بإرشاد أحدهما ضبط سيارة ملاكى أقر بشرائها من متحصلات وقائع النصب، وأقرا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.