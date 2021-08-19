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شق الطريق السريع إلى جهنم.. "الحريري": "سفن إيران" إعلان خطير!

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شق الطريق السريع إلى جهنم.. "الحريري": "سفن إيران" إعلان خطير! شق الطريق السريع إلى جهنم.. "الحريري": "سفن إيران" إعلان خطير!
قال: "تأشيرة تواطؤ" مع حزب اللات لن تمنحه إجازة تسليم لبنان للملالي

شق الطريق السريع إلى جهنم..

ندد رئيس اللبناني السابق سعد الحريري، الخميس، بإعلان حزب الله عن إرسال إيران سفينة وقود إلى لبنان.

وقال "الحريري"، في سلسلة تغريدات على "تويتر": "يستطيع حزب الله أن يحصل على تأشيرة تواطؤ مع العهد، وأن يغطي نفسه بصمت الفريق الرئاسي؛ لكنه لن يحصل من أكثرية اللبنانيين على إجازة مرور لتسليم لبنان للسطوة الإيرانية. هذه مواقف ستضاعف من معاناة الناس المعيشية والاقتصادية، وتشق الطريق السريع إلى جهنم".

وأضاف: "نعم المواقف التي سمعناها قبل قليل تقول للبنانيين إنهم لا يريدون حكومة؛ فأي حكومة هذه التي يريدونها إن تفتتح عملها باستقبال السفن الإيرانية والاصطدام مع المجتمع الدولي، في وقت أحوج ما يكون فيه لبنان إلى حكومة تحظى بدعم الأشقاء والأصدقاء"؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وتابع: "هل ما سمعناه هذا الصباح عن وصول السفن الإيرانية هو بشرى سارة للبنانيين، أم إعلان خطير بزجّ لبنان في صراعات داخلية وخارجية؟".

وتساءل "الحريري": "هل نحن في دولة تسلم فيها حزب الله كل الحقائب الوزارية، من الصحة إلى الاقتصاد إلى الدفاع إلى المرافئ والأشغال العامة.. ساعة يشاء يطلب الدواء من إيران وأن يستدعي السفن الإيرانية المحملة بالمازوت والبنزين، وأن يهدد بإدخالها بحرًا وبرًّا وجهارًا نهارًا، رغمًا عن السلطات العسكرية والأمنية".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله: إن شحنة وقود ستبحر من إيران إلى لبنان خلال ساعات، وستعقبها المزيد من الشحنات، محذرًا الولايات المتحدة وإسرائيل من أن السفينة ستكون أرضًا لبنانية بمجرد إبحارها.

وقال "نصر الله": إن المزيد من السفن ستصل تباعًا لمساعدة اللبنانيين الذين يعانون من نقص شديد في الوقود نتيجة الانهيار المالي المستمر منذ عامين.

يُذكر أن "حزب الله" يعلم أن سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر وعقوبات إضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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