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مقتل 3 أشخاص وإصابة 50 في انفجار استهدف موكبًا شيعيًا وسط باكستان

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مقتل 3 أشخاص وإصابة 50 في انفجار استهدف موكبًا شيعيًا وسط باكستان مقتل 3 أشخاص وإصابة 50 في انفجار استهدف موكبًا شيعيًا وسط باكستان

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انفجرت قنبلة زرعت على أحد جانبي الطريق وسط موكب للشيعة بوسط باكستان، الخميس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل وإصابة أكثر من 50 شخصا، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وحسب وكالة أسوشيتد برس أظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارات الشرطة والإسعاف تتجة بسرعة نحو موقع الانفجار. وشوهد عدد من الجرحى ينتظرون المساعدة في مدينة بهافالنجر في إقليم البنجاب الشرقي، حيث وقع الانفجار.

وأكد الزعيم الشيعي خوار شفقت وقوع التفجير، وقال شهود عيان إن التوترات تتصاعد الآن في المدينة، حيث يحتج الشيعة على الانفجار ويطالبون بالانتقام.

وقال شفقت إن الانفجار وقع أثناء مرور الموكب في حي مزدحم يعرف باسم مستعمرة المهاجر. وندد بالهجوم وحث على تكثيف الإجراءات الأمنية في مثل هذه المواكب الجارية في أجزاء أخرى من البلاد أيضًا.

المصرى اليوم

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