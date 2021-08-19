تعرف علي جداول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة والمتفوقين والمكفوفين
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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والمقرر انطلاقها ٤ سبتمبر المقبل.
كما اعتمد شوقي جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة المكفوفين وكذلك طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا«stem».
تعرف علي جداول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة والمتفوقين والمكفوفين
تعرف علي جداول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة والمتفوقين والمكفوفين
تعرف علي جداول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة والمتفوقين والمكفوفين