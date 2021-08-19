نيتشه.. فيلسوف أجاد 5 لغات وعاش حياته بدون جنسية

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هو الفيلسوف الالمانى فريدريش فيلهيلم نيتشه، ولد في 15 اكتوبر 1844، وتوفي في 25 اغسطس 1900.

ولد نيتشه في قرية قرب بلدة لوتسن في مقاطعة ساكسونيا التابعة لبروسيا، وقد توفى والده وهو في عمر الخامسة، وقد تميز في بدايته الدراسية من قدرته على قراءة الانجيل بصوت حسن، حيث اطلق عليه زملائه لقب «القسيس الصغير».

اهتم نيتشه بكتابة الشعر وتاليف الموسيقي منذ الطفولة، ولكنه مع تربيته الدينية، انطلق إلى عالم اللغات، حيث تعلم اليونانية والاتينية والفرنسية والعبرية، فكان نهما في قراءة امهات الكتب، وهو ما دفعه إلى دراسة علم فقه اللغة في جامعة بون، لكنه سرعان ما تركها بعد فصل دراسي واحد، حيث انتقل إلى دراسة الفلسفة في جامعة لابيتزغ والتى تخرج منها بعد تجارب حياتية اجبرته عليها الحرب والتحاقه بالجيش، وتجربة مرضه عام 1868.

عين استاذا لعلم اللغة وهو في سن الـ24، في جامعة بازل، ومعها تخلى نيتشه عن جنسيته الـ«بروسيه» بناء على رغبته ليعيش باقي حياته بدون جنسية.

نيتشه، الفيلسوف الالمانى، والناقد الثقافي، والشاعر والملحن، والباحث في اللغة اللاتينينة واليونانية، وصاحب التأثير الكبير في الفلسفة وتاريخ الفكر الحديث، والحامل الاسامسي لأفكار الرومانسية والعدمية ومعاداة السامية والذى اعتبره تلامذته الالهام في المدرسة الوجودية وما بعد الحداثة في مجالى الفلسفة والادب استخدمت افكاره من قبل الفاشيين والنازيين، حيث رفض المثالية والنظرية الافلاطونية والاديان.