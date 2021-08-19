وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية العامة أمام وزارة التعليم احتجاجا علي النتيجة

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نظم عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم قبل قليل ، احتجاج علي نتيجة الثانوية العامة ورسوب عدد ضخم من الطلاب.

وطالب أولياء الأمور بإعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة وعدم الاكتفاء بإعادة رصد الدرجات فقط.

وطالب الطلاب بالسماح لمن رسب فى أكثر من مادتين بدخول امتحانات الدور الثانى وليس إعادة العام الدراسي بالكامل.

وطالب أولياء الأمور بإعلان نتائج الطلاب المحجوبة ، مؤكدين أن امتحان انخفاض المجاميع والدرجات فى نتيجة الثانوية العامة ظلم كبير للطلاب في ظل جائحة كورونا.