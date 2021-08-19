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المشدد 15 سنة لعاطل لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

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المشدد 15 سنة لعاطل لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية المشدد 15 سنة لعاطل لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة من جوهر مخدر الحشيش؛ بقصد الاتجار وترويجه على عملائه بدائرة مركز الزقازيق.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بقيام ضباط مباحث مركز الزقازيق بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة، بضبط«أ. خ. م» عاطل زمقيم دائرة مركز الزقازيق، لحياته كمية من مخدر الحشيش.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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