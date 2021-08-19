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قطع المياه عن بعض مناطق شرق القاهرة لمدة 6 ساعات من 12 منتصف الليل

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قطع المياه عن بعض مناطق شرق القاهرة لمدة 6 ساعات من 12 منتصف الليل قطع المياه عن بعض مناطق شرق القاهرة لمدة 6 ساعات من 12 منتصف الليل

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق ( أرض الجولف – قاعدة ألماظة الجوية – الـ7 عمارات – مجمع الجلاء – ميدان تريومف – مستشفى الجلاء – مستشفى الطيران)، وذلك اعتباراً من الساعة الـ12 منتصف ليل غدٍ الجمعة الموافق 20/8/2021، وحتى الساعة الـ6 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 21/8/2021، لمدة 6 ساعات .

وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

المصرى اليوم

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