ياسين التهامي في انقضاء الأمسية الرابعة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

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بين الموسيقى العربية والإنشاد الديني انقضت الأمسية الرابعة من فعاليات الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وشهدت حضورا جماهيريا مكثفا حيث تم شغل جميع المقاعد مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على السلامة العامة .

فعلى مسرح المحكى خطف الجمهور من مختلف المحافظات والفئات العمرية الأضواء باستقبال حافل لشيخ المنشدين ياسين التهامي الذي خلق حالة من السمو الوجداني لترتقى المشاعر إلى عنان السماء، وأنشد عدداً من أبيات الأشعار الصوفية والتراثية وقصائد المديح النبوي والابتهالات وتفاعل معها الحضور.

سبقة حفلا غنائيا لمطرب الأوبرا ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو أيمن محيى الدين، حيث غازل الجمهور بمجموعة مميزة من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية والتي نالت الإعجاب والاستحسان كان منها بانوراما لأعمال عبد الحليم حافظ ، الحلوة داير شباكها ، طاير يا هوا ، مبيسالش عليا ابدا ، كعب الغزال ، بهية وغيرها ، ومن الأعمال المعاصرة سلف ودين ، كما عزفت الفرقة فى بداية الحفل موسيقى فتافيت السكر.